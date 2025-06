Tanti messaggi di WhatsApp non letti? Meta AI li riassume in pochi secondi

Sei sommerso da messaggi WhatsApp non letti? Meta ha trovato la soluzione: un'innovativa funzione che riassume in pochi secondi le conversazioni, facilitando la gestione del caos digitale. Attualmente disponibile in inglese negli Stati Uniti, presto arriverà anche in altre lingue e paesi, rivoluzionando il modo di comunicare. Scopri come questa novità può semplificare la tua vita digitale. Leggi tutto.

Per ora la novità è disponibile in inglese e negli Stati Uniti ma nel corso dell'anno arriverĂ anche per altre lingue e in altri Paesi.

