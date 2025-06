Tango Festival dello Stretto decima nella splendida cornice di Altafiumara Resort&Spa

Un’atmosfera magica e coinvolgente che trasforma Altafiumara in un palcoscenico di emozioni uniche. La decima edizione del "Tango Festival dello Stretto" promette serate indimenticabili, tra spettacoli sensazionali, workshop e balli che uniscono culture e cuore. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza straordinaria: il tango aspetta solo te per creare ricordi indelebili.

Si apre questa sera, nella splendida cornice di Altafiumara Resort&Spa, la decima edizione del "Tango Festival dello Stretto". Un evento imperdibile che, dal 26 al 29 giugno, celebra la passione, l’eleganza e l’arte del tango con un cast di artisti internazionali e un programma ricco di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Reggio. Questa sera al via la X edizione del “Tango festival dello Stretto”.

Reggio, tutto pronto per la decima edizione del ‘Tango Festival dello Stretto’ - Dal 26 al 29 giugno ad Altafiumara va in scena la decima edizione del Tango Festival dello Stretto con coppie di artisti internazionali, stage, musica e spettacoli emozionanti ... Lo riporta msn.com

