tangenti al conservatorio ventilatori perle e foulard

Un'inchiesta scottante svela un giro di tangenti e regali di lusso al Conservatorio "Giuseppe Verdi", con ex docenti coinvolti in un sistema di corruzione che oscura l'eccellenza musicale. Tra smartphone, gioielli e denaro contante, si scopre come il prestigio si sia trasformato in un affare torbido, mettendo a rischio la credibilità dell'istituzione e il futuro degli studenti onesti.

Un telefono cellulare, un paio di gemelli, una cassa bluetooth, un ventilatore con umidificatore, un foulard di una nota marca, un paio di occhiali da sole griffati, orecchini di acqua marina", una sciarpa da 400 euro, collane di perle. Sono solo alcuni dei regali che, assieme a tranche di mazzette in denaro fino a 12mila euro a volta, avrebbero ricevuto alcuni ormai ex docenti di canto del Conservatorio "Giuseppe Verdi" da parte di studenti, in particolare cinesi, che venivano poi ammessi nella prestigiosa scuola musicale milanese. Lo si legge nell'avviso di conclusione delle indagini che prelude alla richiesta di processo, del pm Giovanni Polizzi a carico di 24 indagati in totale, di cui cinque insegnanti, tre dei quali ancora sottoposti a misure interdittive di sospensione dalla professione decise dalla gip Alessandra Di Fazio, e 19 studenti cinesi.

