Tamponamento nella notte a Ganzirri | auto distrutta e tre giovani feriti

Una notte drammatica a Ganzirri: un violento tamponamento in via Consolare Pompea distrugge un'auto e ferisce tre giovani. L’incidente, avvenuto nei pressi dell’Istituto Ortopedico, ha lasciato i soccorritori increduli di fronte a un episodio così grave, con un’auto completamente distrutta e il conducente sbalzato fuori dall’abitacolo. Un episodio che evidenzia quanto sia importante prestare attenzione alla strada e rispettare le norme di sicurezza. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica notte.

Incidente in via Consolare Pompea, coinvolte due auto. Un grave incidente è avvenuto nella notte in via Consolare Pompea, nei pressi dell'Istituto Ortopedico, dove una Seat con a bordo cinque ragazzi è andata completamente distrutta dopo un violento tamponamento. Il veicolo, dopo aver perso il controllo, ha abbattuto alcuni paletti che delimitano il lago di Ganzirri, causando l'espulsione del conducente dall'abitacolo. Seconda auto coinvolta: si cerca il responsabile. Secondo le prime ricostruzioni, una seconda auto sarebbe coinvolta nell'incidente, ma sarebbe fuggita subito dopo l'impatto.

