Talento alla Yao Ming o mossa commerciale? Dietro la scelta di Yang l' enigma cinese del draft

Il draft cinese ha sorpreso il mondo del basket, portando Yang L a scoprire il grande pubblico. Con la sua altezza di 2.18 metri, tecnica raffinata e mobilità sorprendente, sembrava destinato a un ruolo di secondo piano. Invece, Portland ha puntato su di lui alla sedicesima scelta, sfidando le aspettative e rivelando un talento che potrebbe rivoluzionare il panorama internazionale. Ma qual è il vero motivo dietro questa mossa audace?

Vent'anni, All Star del campionato cinese nelle ultime due stagioni, lungo di 2.18 con buona tecnica e buona mobilità , era pronosticato al massimo al secondo giro e invece Portland ha sorpreso tutti chiamandolo alla 16. Come mai? . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Talento alla Yao Ming o mossa commerciale? Dietro la scelta di Yang, l'enigma cinese del draft

