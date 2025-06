Tajani altri 250 milioni di euro a Gavi per i vaccini

''sono lieto di annunciare un nuovo importante contributo del Governo italiano di 250 milioni di Euro per l’Alleanza sui vaccini''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Tajani, altri 250 milioni di euro a Gavi per i vaccini

In questa notizia si parla di: euro - milioni - vaccini - tajani

La Coppa America porterà un mare di soldi a Napoli: 700 milioni di euro subito, e fino a 2 miliardi in 10 anni - L'arrivo della Coppa America a Napoli si preannuncia come un'opportunità economica senza precedenti, portando immediatamente 700 milioni di euro e un potenziale di 1-2 miliardi nei prossimi 5-10 anni.

Translate postSono lieto di annunciare al mio amico @JMDBarroso un nuovo importante contributo del Governo di 250 milioni di Euro per l’Alleanza sui vaccini di @gavi che si sommano ai fondi già stanziati dalla Presidenza italiana @G7. Salvare le vite d Vai su X

Alcuni politici seminano ingiustificata diffidenza nei confronti dei vaccini. A causa di questa diffidenza la gente non si vaccina. Nel 2024 tre neonati sono morti di pertosse, tutti e tre da madri che hanno deciso di non vaccinarsi. Questi bambini sarebbero vivi se Vai su Facebook

«Vaccini, 250 milioni per l'Africa»: l'annuncio di Tajani dopo l'appello per i fondi al Gavi; Vaccini, annuncio di Tajani dopo l'appello sui fondi Gavi «250 milioni per l'Africa»; Se anche la destra regala 250 milioni a Bill Gates.

Vaccini, annuncio di Tajani dopo l'appello sui fondi Gavi «250 milioni per l'Africa» - Dall'Italia un contributo di 250 milioni di euro all'Alleanza sui vaccini Gavi per l'Africa. Scrive msn.com

Nato, Tajani, i soldi per il 5% alla Difesa? "Si troveranno" - ” Molano appoggia la bici ma la ruota continua a girare: il “doping tecnologico” spiegato dalla fisica Jeff ... Come scrive msn.com