Tahar Ben Jelloun non solo scrittore | una mostra dei suoi quadri

Tahar Ben Jelloun, celebre per i suoi romanzi e saggi, si apre anche al mondo della pittura con una mostra a Rabat, sua città natale. È un viaggio tra parole e colori, un’esplorazione artistica che rivela un altro volto di questo scrittore poliedrico. I quadri esposti, spesso simbolici come porte verso il futuro, arricchiscono il suo universo creativo, dimostrando che l’arte si può vivere e interpretare in molte forme. La sua mostra ci invita a scoprire un nuovo modo di comunicare e sognare.

Robat, 26 giu. (askanews) - Romanziere, saggista, poeta; la pittura è un'altra dimensione artistica per Tahar Ben Jelloun. L'autore di "Creatura di sabbia", "Notte fatale" e "Il razzismo spiegato a mia figlia" espone con una nuova mostra nella sua città, Rabat, capitale del Marocco; quadri per scrivere coi colori, quadri dove spesso c'è una porta che si apre verso il futuro. Tahar Ben Jelloun scrive in francese, è uno degli autori francofoni più tradotti al mondo. Nell'inquietudine dei nostri tempi, giunto a ottanta anni, una lunghissima carriera di sforzi per unire il Nord Africa e l'Europa, per la comprensione reciproca, della sua pittura non vuole fare un manifesto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tahar Ben Jelloun, non solo scrittore: una mostra dei suoi quadri

