Swim Zone Speciale Settecolli – Risultati e analisi della prima giornata

Benvenuti a Swim Zone, il vostro punto di riferimento per analizzare i primi risultati del Trofeo Settecolli 2025. Con Aglaia Pezzato ed Enrico Spada, scopriamo insieme le emozioni e le performance più sorprendenti di questa prima giornata cruciale, che anticipa i Campionati del Mondo di Singapore. Due sessioni intense, protagonisti di livello mondiale come Ceccon e Martinenghi, hanno già regalato spettacolo. Non perdetevi i dettagli di questa avvincente avventura in vasca!

Nella puntata speciale di Swim Zone, Aglaia Pezzato ed Enrico Spada analizzano i risultati più significativi della prima giornata del Trofeo Settecolli 2025, l’ultimo banco di prova per gli azzurri del nuoto in vista dei Campionati del Mondo di Singapore. Due le sessioni di gare che hanno già regalato spettacolo: in acqua anche i campioni olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, impegnati nelle loro gare di punta, e numerosi atleti alla ricerca del tempo limite per strappare il pass mondiale. Tutti i temi della giornata, i protagonisti, le prestazioni da ricordare e le prospettive per le prossime giornate di gara, raccontati con competenza e passione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Swim Zone Speciale Settecolli – Risultati e analisi della prima giornata

In questa notizia si parla di: giornata - swim - zone - speciale

MASTERCLASS DI ACQUAGYM con Maria Grazia Sabato 28 alle 8:30 ti aspettiamo al Centro Italia Nuoto per una lezione speciale piena di energia, divertimento e benessere! Un’occasione unica per allenarti in acqua con la grinta e la profe Vai su Facebook

Katie Ledecky 4:02 Nei 400 Stile, McIntosh Sub 1' Nei 100 Dorso A Orlando; Natatorium Treviso, 20 anni di piscine comunali a Santa Bona: da zona dimenticata a impianto modello in Italia; Swim Zone Speciale Settecolli – Risultati e analisi della prima giornata.

Swim Zone speciale Budapest ep. 3 - Un "Razzo" per mandare in orbita l'Italia - OA Sport - Gli azzurri puntano su Alberto razzetti per rimpinguare il medagliere dei Mondiali in vasca corta di Budapest dopo la giornata di ieri ... Segnala oasport.it