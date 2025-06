Svoboda Canzoni dal mondo all' Osteria Rabezzana

Mercoledì 2 luglio alle 21.30, l'Osteria Rabezzana di Torino ospita Svoboda, un concerto che supera i confini geografici e linguistici. Un viaggio tra canzoni dal mondo, dove le parole diventano storie senza tempo e la musica si trasforma in un linguaggio universale. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da un'esperienza sonora unica, capace di unire cuori e culture in un'armonia senza confini. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica globale.

L’orchestra Svoboda all’Osteria Rabezzana.

Svoboda. Canzoni dal mondo all'Osteria Rabezzana - Svoboda ha pubblicato 3 CD e ha tenuto centinaia di concerti in Italia, suonando fra l’altro al Piccolo Regio di Torino, al Teatro Giacosa di Ivrea, e al Matteotti di Moncalieri. Da torinotoday.it

