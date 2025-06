Svizzera | Art Basel popolarita’ di artisti cinesi cresce in tutto il mondo

L’arte cinese conquista il cuore di Art Basel, la più prestigiosa fiera mondiale, dove la presenza di gallerie e artisti cinesi è in continua espansione. Questa crescita indica un interesse globale sempre maggiore verso le espressioni culturali della Cina, che si riflette in una scena artistica vibrante e riconosciuta a livello internazionale. Un fenomeno destinato a plasmare il futuro del mercato dell’arte. Per scoprire di più, visitate il video completo al link indicato.

Art Basel, la principale fiera d'arte del mondo, sta assistendo a una crescente popolarita' degli artisti cinesi. "Abbiamo piu' gallerie cinesi che mai qui a Basilea", ha dichiarato il direttore della fiera.

