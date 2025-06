Supporto burocratico e fiscale ai migranti del Cara patto tra sindacati e associazioni | Così si fa vera integrazione

Un nuovo passo avanti verso l’inclusione dei migranti: grazie al recente protocollo tra sindacati e associazioni, si rafforza il supporto burocratico e fiscale ai cittadini provenienti dai Paesi Terzi. Questo patto mira a creare un modello di vera integrazione sociale, promuovendo opportunità e diritti per tutti. La collaborazione tra Cisl, Fai, Fisascat, Officine Sociali e Anolf Foggia rappresenta una svolta concreta, affinché il futuro dei migranti sia più giusto e sostenibile.

È stato firmato il Protocollo di Intesa tra Cisl, Fai, Fisascat di Foggia, la Soc. Coop. ‘Officine Sociali’ e l’Anolf Foggia per favorire sul territorio un reale modello di inclusione sociale e l’integrazione dei cittadini dei Paesi Terzi, al fine di accrescere l’efficacia e l’efficienza. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: integrazione - supporto - burocratico - fiscale

Proroga scadenze fiscali 2025, chi è ammesso e chi resta escluso: l'elenco completo Ecco chi può beneficiare della proroga dal 30 giugno al 21 luglio 2025 per i versamenti fiscali e chi invece resta fuori Autore: Miriam Carraretto Con il nuovo decreto fiscale, è Vai su Facebook

Genya e One FISCALE in un unico tool dedicato ai commercialisti - Obiettivo: l’integrazione tra software e conoscenza per rendere gli studi professionali più efficienti e far ... Lo riporta bitmat.it

Wolters Kluwer integra Genya e One FISCALE - LineaEDP - Wolters Kluwer, specialista nelle soluzioni di informazione, software e servizi, unisce Genya e One FISCALE in un unico tool dedicato ai commercialisti. lineaedp.it scrive