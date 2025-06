Superstrada e Adriatica un ' mare' di lavori | il punto sui cantieri e sui tempi

Superstrada e Adriatica si trasformano in un vero e proprio mare di lavori, con cantieri aperti e tempi di realizzazione che tengono banco nel cuore della città. Mercoledì mattina, sotto la guida del prefetto Massimo Marchesiello, il Comitato operativo per la viabilità si è riunito a Palazzo Giulio d’Este per fare il punto sui progressi e le sfide di questa complessa operazione. Ecco cosa emerge dal confronto tra autorità e tecnici, un passo fondamentale per garantire un futuro più sicuro e efficiente.

Il nodo viabilità continua a tenere banco in città. In tal senso, mercoledì mattina, presieduta dal prefetto Massimo Marchesiello, si è tenuta a Palazzo Giulio d’Este la riunione del Comitato operativo per la viabilità, allo scopo di fare il punto sullo stato dei cantieri tuttora attivi per la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: punto - cantieri - superstrada - adriatica

A che punto sono i lavori del tram a Bologna, il nostro viaggio tra i cantieri - a che punto sono i lavori del tram a Bologna? Il nostro viaggio tra i cantieri ci porta a scoprire che, grazie alla determinazione del sindaco Matteo Lepore, la Linea rossa avanza senza più tentennamenti e sarà completata fino al capolinea, garantendo così una mobilità più efficiente per cittadini di Pilastro e San Donato-San Vitale.

Esodo estivo, aumentano le auto in viaggio nel terzo weekend di giugno: la statale Adriatica tra le più trafficate; I lavori sulle statali. Da lunedì apre il cantiere sul ponte del Montone. Avanti sulla Classicana; Luce in fondo al tunnel: chiudono tutti i cantieri nelle gallerie dell'Autostrada A14.

La via delle vacanze. Cantieri in Superstrada, stop da luglio a settembre - Il Resto del Carlino - Italia tra il Casello di Ferrara Sud e l’intersezione con l’Adriatica. Secondo ilrestodelcarlino.it

Asfalto groviera e cantieri: in superstrada è un’odissea con turisti e pendolari in coda - MACERATA Disagi in superstrada tra cantieri e tratti dissestati, che mettono a dura prova pneumatici, cerchi e ammortizzatori delle auto. Riporta msn.com