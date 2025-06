supermoto campionato italiano

Nel cuore di Ottobiano, sotto un sole cocente, il Campionato Italiano di supermoto vive emozioni autentiche e adrenalina pura. Elia Sammartin del Bikers Racing Team di Gatteo ha confermato il suo dominio, conquistando vittorie decisive in Gara 1 e Gara 2. Con un vantaggio incredibile di 430 punti in classifica generale, la sua determinazione e talento si sono ancora una volta affermati sul circuito più impegnativo. Ma cosa ha spinto Elia a...

Si conferma il dominio di Elia Sammartin del Bikers Racing Team di Gatteo nel Campionato Italiano supermoto e Internazionali d’Italia nella top class, vittoria in gara 1 e gara 2. Allunga il suo stato di capoclassifica generale con 430 punti di vantaggio sul suo diretto inseguitore. Le gare si sono svolte in un caldo infernale sul circuito di Ottobiano. Elia scattava dalla seconda casella in quanto durante le prove nell’intento di conseguire il suo giro veloce è stato rallentato più volte dagli avversari. La gara è stata una calvalcata solitaria verso la vittoria sia in gara 1 che in gara 2, scattato dalla seconda casella ha eseguito subito il sorpasso su Bussei nella prima curva a destra nello sterrato, poi con un passo decisamente superiore si è preso quel margine di sicurezza che gli ha garantito la vittoria fino alla fine del traguardo in entrambe le manche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it