Superman per celebrare l' uscita in sala del nuovo film di James Gunn si terrà un Drone show in Italia

Per celebrare l’arrivo nelle sale del nuovo film di James Gunn dedicato a Superman, il cielo italiano si illuminerà con uno spettacolare drone show. Il 3 luglio, Roma accoglierà questa straordinaria manifestazione visiva sopra Castel Sant’Angelo, anticipando l’attesa uscita cinematografica prevista per il 9 luglio. Un evento unico che unisce passione, tecnologia e il fascino del supereroe più amato di sempre, creando un’anteprima memorabile per tutti gli appassionati.

In occasione dell'uscita nelle sale cinematografiche di Superman, il nuovo film diretto da James Gunn, i cieli in Italia si accenderanno con uno speciale drone show dedicato al supereroe della DC Comics. Per celebrare l'arrivo al cinema di Superman diretto da James Gunn, il 3 luglio Roma ospiterà un Drone Show sopra Castel Sant'Angelo. L'evento anticipa l'uscita del film - primo del nuovo universo DC Studios - prevista per il 9 luglio, con David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult nei ruoli iconici di Superman, Lois Lane e Lex Luthor. Superman: lo spettacolo nei cieli anticipa il volo al cinema Un'icona senza tempo, una capitale eterna e una notte pensata per brillare: il 3 luglio Roma diventerà la passerella celeste di Superman.

