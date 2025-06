Preparati a un confronto esplosivo tra Superman e Lex Luthor! La nuova clip, ricca di tensione e colpi di scena, svela uno scontro intenso che lascerà i fan senza fiato. Superman irrompe nell’ufficio di Lex con determinazione, mentre il rapimento di Krypto aggiunge un tocco di dramma irresistibile. Attenzione, piccoli spoiler: il duello tra eroe e cattivo si fa sempre più acceso e imprevedibile!

Superman: l’Uomo d’Acciaio e Lex si confrontano in una clip SPOILER Una clip di Superman appena pubblicata mostra un confronto teso ed esplosivo tra l’Uomo d’Acciaio e Lex Luthor. ATTENZIONE, PICCOLI SPOILER DAL FILM!. Irrompendo nell’ufficio di Lex, Superman fa saltare le doppie porte dai cardini e scaglia via la sontuosa scrivania del cattivo con facilità, esigendo risposte, mentre viene rivelato che Krypto è stato rapito. Nonostante il caos, Lex rimane calmo e composto, sorseggiando distrattamente il suo caffè come se nulla fosse successo. La scena è probabilmente il filmato più d’impatto finora rivelato e contribuisce egregiamente a rendere l’atmosfera del film. 🔗 Leggi su Cinefilos.it