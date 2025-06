Superman Lex Luthor sarà una figura chiave del nuovo DCU | lo ha svelato il capo dei DC Studios

Sei pronto a scoprire le nuove frontiere del DC Universe? Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha svelato che Lex Luthor, interpretato da un attore ancora top secret, sarà molto più di un semplice antagonista di Superman: il suo ruolo sarà centrale in molteplici progetti futuri. Con l’uscita di Superman al cinema prevista per il 9 luglio, i fan devono prepararsi a un futuro ricco di sorprese e innovazioni.

Il personaggio di Lex Luthor apparirà anche in altri progetti futuri del DC Universe e non solamente come antagonista di Superman Mentre manca sempre meno all'uscita nelle sale di Superman, prevista per il prossimo 9 luglio, il co-capo dei DC Studios Peter Safran ha condiviso alcune notizie interessanti riguardanti il futuro del DCU. Sembra che i fan debbano pensare più in grande per quanto riguarda il personaggio di Lex Luthor interpretato da Nicholas Hoult. A quanto pare, il villain non comparirà solamente nel film su Superman, anche se non ricoprirà quella figura di grande cattivo centrale come lo era stato Thanos per il Marvel Cinematic Universe. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Superman, Lex Luthor sarà una figura chiave del nuovo DCU: lo ha svelato il capo dei DC Studios

In questa notizia si parla di: superman - luthor - figura - capo

Superman: Lex Luthor faccia a faccia con Kal-El nelle nuove immagini ufficiali - In attesa del debutto del trailer di Superman, tre nuove immagini ufficiali mostrano l'Uomo d'Acciaio faccia a faccia con il suo acerrimo nemico, Lex Luthor.

Superman, Lex Luthor sarà una figura chiave del nuovo DCU: lo ha svelato il capo dei DC Studios; James Gunn misterioso: Il mio progetto preferito del DC Universe non è stato ancora annunciato; Superman: i fan di Zack Snyder preparano il boicottaggio, svelati i piani del #RestoreTheSnyderVerse.

Superman, Lex Luthor sarà una figura chiave del nuovo DCU: lo ha svelato il capo dei DC Studios - Il personaggio di Lex Luthor apparirà anche in altri progetti futuri del DC Universe e non solamente come antagonista di Superman ... Lo riporta msn.com

Superman di James Gunn: un viaggio nel DC Universe con nuovi e storici personaggi - Il nuovo film di Superman, diretto da James Gunn e in uscita il 9 luglio 2025, presenta un cast ricco di personaggi iconici e introduce nuovi supereroi come Supergirl e Metamorpho. Come scrive ecodelcinema.com