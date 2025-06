Superman | il 3 luglio a Roma Castel Sant' Angelo fa da sfondo a un sensazionale drone-show per festeggiare l' uscita del film

Il 3 luglio, Roma si trasformerà in un palcoscenico spettacolare con un incredibile drone show a Castel Sant'Angelo, dedicato all’attesissimo Superman di James Gunn. Un evento mozzafiato che anticipa l’uscita del film il 9 luglio nelle sale italiane. Preparatevi a vivere un’emozione unica sotto il cielo di Roma, dove tecnologia e cinema si incontrano per celebrare il supereroe più iconico di tutti i tempi. Non mancate, perché sarà un momento da ricordare.

Il 9 luglio il Superman di James Gunn conquisterà le sale italiane. Per celebrare la sua uscita è stato organizzato un drone-show a Castel Sant'Angelo a Roma. Il giorno fatidico è il 3 luglio e si comincia alle 22.

SUPERMAN illumina il cielo di Roma: il 3 luglio uno speciale drone show per celebrare il ritorno in sala - illuminerà il cielo capitolino, creando uno spettacolo mozzafiato che celebra l’attesissima uscita di Superman.

Superman: il 3 luglio a Roma Castel Sant'Angelo fa da sfondo a un sensazionale drone-show per festeggiare l'uscita del film

SUPERMAN illumina il cielo di Roma: drone show il 3 luglio per il ritorno del supereroe DC - Un evento speciale a Castel Sant'Angelo per celebrare l'uscita del film diretto da James Gunn In occasione dell'attesissimo arrivo nelle sale di SUPERMAN, il nuovo film diretto da James Gunn in uscita

Roma celebra Superman con uno spettacolare drone show sopra Castel Sant'Angelo - Il 3 luglio, Roma ospiterà un emozionante drone show a Castel Sant'Angelo per celebrare l'imminente uscita di "Superman", diretto da James Gunn e interpretato da David Corenswet e Rachel Brosnahan.