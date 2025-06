superman e lex si affrontano nella nuova clip emozionante

Prepariamoci a un confronto epico tra due icone: Superman e Lex Luthor. Nella nuova clip esclusiva, James Gunn ci presenta un’anteprima di quella che si preannuncia una battaglia memorabile, carica di tensione e suspense. Mentre l’8 luglio si avvicina, i fan non vedono l’ora di scoprire come il destino di Metropolis si intreccerà con le sfide di questo scontro senza precedenti...

Prime anticipazioni su "Superman" di James Gunn: scena di confronto tra Superman e Lex Luthor. In vista dell'uscita del nuovo film dedicato a Superman, prevista per l'11 luglio, emergono dettagli esclusivi che svelano un'intensa scena di confronto tra il supereroe e uno dei suoi più acerrimi nemici. La clip appena diffusa offre uno scorcio sulla tensione che caratterizzerà questa pellicola, portando i fan a immaginare un racconto ricco di azione e colpi di scena. la scena chiave: un confronto esplosivo tra superman e lex luthor. Nel breve video divulgato, si vede Superman irrompere nell'ufficio di Lex Luthor, scardinando le doppie porte con forza e scagliando via la scrivania del villain.