Summer Night Party - Castello Miramare Maccarese

ti trasporterà in un’atmosfera magica tra musica, storia e incanto. Prepara il cuore e le orecchie per una serata di divertimento e emozioni: il Summer Night Party al Castello Miramare ti aspetta per un’esperienza indimenticabile sotto le stelle, dove i ricordi si scrivono con note e sorrisi. Non mancare, l’estate romana ti sorprenderà!

Una Serata Indimenticabile a Luglio: Concerto Imperdibile al Castello Miramare Maccarese Sei pronto a vivere un’estate unica sotto le stelle? Il 15 Luglio a Roma ti aspetta un evento straordinario: un concerto live imperdibile presso il suggestivo Castello Miramare Maccarese, un luogo che. 🔗 Leggi su Romatoday.it

La tournée internazionale dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali: dal Castello di Miramare a Trieste fino a Croazia e Slovenia - L’Orchestra I Pomeriggi Musicali celebra i suoi 80 anni con una tournée internazionale indimenticabile, partendo dal suggestivo Castello di Miramare a Trieste e proseguendo tra le affascinanti località di Croazia e Slovenia.

Next stops Domenica 1 Giugno | Aperitivo con candele in riva al mare -Dj set Jimmy Pelli -Start ore 18:00 Lunedì 2 Giugno | AperiSunset @sundanceroma -Dj Set Dino Adamo & Jimmy Pelli -Start ore 16:00 @castellomiramare Beach | Pool | Restaurant

Controlli anti Covid, Castello Miramare di Maccarese chiuso temporaneamente per assembramenti; Roma, a Ferragosto si balla tra hippie e zombie: tutti i party per chi resta in città; A Tutto Pesce, le cene del weekend al Castello Miramare.

San Lorenzo Night ... a piedi nudi sulla sabbia | Castello Miramare Maccarese - RomaToday - Quando Dal 10/08/2019 al 10/08/2019 Dalle 20:30. Secondo romatoday.it

Fiumicino, al Castello Miramare di Maccarese il Jimmy Sax luxury beach party - Si terrà il prossimo 29 luglio al Castello Miramare di Maccarese il luxury beach party con protagonista Jimmy Sax; una serata evento con inizio alle ore 18. Da ostiatv.it