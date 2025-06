Summer nails 2025 | le tendenze colore da provare subito

L’estate 2025 si preannuncia all’insegna di un’armonia tra luce e raffinatezza, con smalti che esprimono freschezza e personalità. Le tendenze colore per unghie estate si concentrano su tonalità luminose, come il giallo burro, il baby blue, il verde menta e la lavanda, perfette per un look delicato e alla moda. Scopri le idee più belle e lasciati ispirare dalle immagini più trendy su Pinterest: è il momento di scegliere il colore perfetto per la tua stagione estiva!

Per l’estate 2025, le tendenze smalto unghie si orientano verso tonalità luminose e raffinate. Le scelte cromatiche, infatti, esprimono un equilibrio tra leggerezza e profondità. Ecco le nuance di tendenza. GUARDA LE FOTO Unghie estate 2025: le idee più belle da Pinterest. Tra i colori protagonisti spiccano il giallo burro e il baby blue, ideali per un look fresco e delicato. Il verde menta e il lavanda aggiungono un tocco romantico e sofisticato, mentre il rosa e lo sheer riflettono l’estetica naturale sempre più apprezzata. Infine, non mancano nuance più intense come il burgundy e il blu, perfette anche su unghie corte. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Summer nails 2025: le tendenze colore da provare subito

