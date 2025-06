Sulle orme di Eluana | raccolta firme per legalizzare l’eutanasia e le scelte di fine vita

Sulle orme di Eluana, una nuova mobilitazione nazionale prende forma anche a Udine, portando avanti la battaglia per il diritto alle scelte di fine vita. A partire da venerdì 27 giugno, l'Associazione Luca Coscioni avvia una raccolta firme per una proposta di legge che mira a legalizzare l'eutanasia e tutte le decisioni in merito, con il pieno coinvolgimento dei cittadini e il rispetto delle volontà individuali. È un passo importante verso una società più equa e rispettosa dei diritti di ciascuno.

Si accende anche a Udine la campagna nazionale per il diritto al fine vita. A partire da venerdì 27 giugno, l'Associazione Luca Coscioni darà il via alla raccolta firme per una proposta di legge che mira a legalizzare tutte le scelte di fine vita, inclusa l'eutanasia, con il pieno coinvolgimento. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita. Ira delle opposizioni, "è codardia" - Il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita, scatenando l'ira delle opposizioni che la definiscono una scelta "codarda" e "ipocrita".

Anche Brescia si attiva per la raccolta delle firme per una proposta di legge di iniziativa popolare sul fine vita La partenza ufficiale della raccolta firme è domani ma i tempi per arrivare ad almeno 50.000 in tutta Italia sono strettissimi, due settimane: tempo ma

Lecco. Raccolta firme per la legge sul fine vita promossa dall’Associazione Luca Coscioni - L’obiettivo è raccogliere 50 mila firme in due settimane “Con questa proposta si intende estendere la possibilità di accedere all’eutanasia anche attraverso l’intervento diretto di un medico” LECCO – ... msn.com scrive

Lecco: legalizzare le scelte sul fine vita. Raccolta firme