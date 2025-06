Sulemana Atalanta è fatta per l’ala ghanese del Southampton I dettagli dell’affare

L'Atalanta si prepara a rafforzare ancora il suo attacco: è praticamente fatta per il trasferimento di Kamaldeen Sulemana dal Southampton. Questo secondo acquisto, dopo Kossounou, segna un altro passo importante nella strategia di mercato nerazzurra, soprattutto su richiesta di Ivan Juric. L’operazione promette di portare nuova energia in squadra e di aprire scenari interessanti per la stagione alle porte. Resta solo da definire gli ultimi dettagli per ufficializzare il trasferimento.

Il secondo acquisto dell'Atalanta (comprendendo quello di Kossounou) è stato compiuto: infatti è praticamente fatta per il trasferimento di Kamaldeen Sulemana: ala offensiva del Southampton che, sotto richiesta esplicita di Ivan Juric, è stato acquistato dalla società nerazzurra.

Sulemana esalta l’Atalanta: Roma ko, è festa Champions League nel silenzio del Gewiss - Sulemana esalta l’Atalanta, che festeggia la qualificazione alla Champions League nel silenzio del Gewiss Stadium.

