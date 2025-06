Sul lungomare a tutta velocità con la bici elettrica | era truccata maxi multa da 6mila euro in Versilia

Un'azione audace sul lungomare di Forte dei Marmi si è trasformata in un episodio da record: un giovane 24enne, in sella a una bici elettrica truccata, ha raggiunto velocità sorprendenti, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. La scoperta ha portato a una maxi multa di 6.000 euro e al sequestro del mezzo, sottolineando quanto sia importante rispettare le regole per garantire sicurezza e tranquillità sulle nostre strade. Continua a leggere per scoprire cosa è successo realmente.

L'insolita velocità della bici ha fatto scattare l'intervento degli agenti in moto a Forte dei Marmi. Durante l'ispezione si è scoperto che era stata truccata: per il 24enne alla guida multe per 6mila euro e mezzo sequestrato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

