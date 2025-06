Sui bus torna l’allarme borseggiatrici | sfilano il portafogli a una turista due donne bloccate dai carabinieri

Sui bus di Rimini torna l’allarme borseggiatrici: due donne sono state fermate dai carabinieri mentre tentavano di svaligiare una turista, arrestate in flagrante per furto aggravato. La sicurezza pubblica è una priorità e questa operazione dimostra che le forze dell’ordine sono sempre vigili per tutelare cittadini e visitatori. La lotta ai furti sui mezzi pubblici continua con determinazione, perché la tranquillità di tutti dipende dalla collaborazione e dalla presenza costante delle forze dell’ordine.

Sui bus torna l’allarme borseggiatrici. I carabinieri di Rimini hanno tratto in arresto, nella flagranza dell’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso, una 45enne ed una 28enne già note alle forze dell’ordine. I militari, nel corso di un servizio di prevenzione svolto sugli autobus urbani. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

