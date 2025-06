Suem vigili a scuola di primo soccorso | per la prima volta diventano istruttori

sistema di emergenza cittadino, diffondendo capacità e consapevolezza tra i vigili. Questi nuovi istruttori saranno ambasciatori del pronto intervento, pronti a formare colleghi e cittadini, rafforzando la sicurezza e la prontezza nelle situazioni di emergenza. Un passo importante per una comunità più sicura e preparata, dove ogni agente diventa un punto di riferimento in prima linea.

Vigili a scuola di primo soccorso non solo per salvare vite, ma per insegnare al resto dei colleghi a farlo. Per la prima volta il Suem 118 consegna competenze e strategie a venti agenti della Polizia Locale e li promuove come istruttori ‘laici’ di primo intervento. Obiettivo, incrementare il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: primo - suem - vigili - scuola

#Portogruaro – Auto finisce nel fosso in via Belli, donna di 64 anni soccorsa dai vigili del fuoco Paura nella mattinata di venerdì 20 giugno a Portogruaro, dove un’auto è uscita di strada finendo in un fosso lungo via Marco Belli. Alla guida del veicolo, una Rena Vai su Facebook

Suem, vigili a scuola di primo soccorso: per la prima volta diventano istruttori; Polizia Locale e Suem insieme per salvare vite: venti agenti diventano istruttori di primo soccorso; Venerdì da Favola al Museo, in scena La notte delle Cose Perse.

Campagna: allagamenti a scuola, arrivano i vigili del fuoco. E domani stop lezioni - Il Mattino - Presso l'istituto del Quadrivio, scuola secondaria di primo grado, ... Scrive ilmattino.it

Ragazzino precipita dal lucernaio della scuola, l'intervento dei vigili del fuoco - Corriere Adriatico - Solo saliti nel primo pomeriggio sul tetto del campus scolastico per “giocare”: un po’ per avventura, un po’ per sfidare le regole. Riporta corriereadriatico.it