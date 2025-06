Sucic | River Plate aggressivo lo sapevamo! Vittoria meritata

Petar Sucic ha dimostrato ancora una volta il suo valore nel momento cruciale, contribuendo alla vittoria dell’Inter contro il River Plate. Nonostante sia entrato a partita in corso, il suo impatto è stato decisivo, con un assist che ha fatto la differenza. La sua determinazione e talento sono la chiave del successo nerazzurro e uno sguardo al futuro promette grandi soddisfazioni per il centrocampista. La sua prestazione rafforza la convinzione che...

Petar Sucic è entrato a partita in corso e con mezz’ora di gioco in Inter-River Plate ha fatto l’assist per Francesco Pio Esposito e non solo. Il centrocampista ne ha parlato su InterTV. SUCCESSO – Petar Sucic non ha iniziato dal primo minuto, ma è stato fondamentale per la vittoria dell’ Inter contro il River Plate. Il centrocampista ha parlato in questo modo della gara di Seattle al Mondiale per Club: «Sono contento perché sono entrato a gara in corso e abbiamo vinto, questa è la cosa più importante. La partita è stata difficile, loro hanno lottato su ogni contrasto e sono stati aggressivi. Sapevamo che sarebbero stati aggressivi, alla fine abbiamo vinto con merito e sono contento. 🔗 Leggi su Inter-news.it