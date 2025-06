Sucic | Ho bisogno di tempo Contento dell’assist per Esposito!

Petar Sucic ha finalmente dimostrato il suo talento nell’ultimo match di Inter-River Plate, regalando un assist decisivo a Francesco Pio Esposito e conquistando i cuori dei tifosi nerazzurri. Dopo una fase di ambientamento, il giovane croato si è preso la scena con una prestazione brillante, confermando il suo potenziale in grande stile. La sua crescita promette grandi cose per il futuro dell’Inter, lasciando tutti entusiasti di ciò che può ancora offrire.

Petar Sucic è stato tra i protagonisti assoluti di Inter-River Plate. Ha fatto l'assist valido per il gol dell'1-0 di Francesco Pio Esposito, il giocatore ne ha parlato su Dazn. ASSIST – Petar Sucic non aveva convinto fino alla partita di stanotte, poi in Inter-River Plate è finalmente salito in cattedra. Ci ha messo poco per iniziare ad illuminare i rettangoli di gioco con la maglia nerazzurra. A Seattle il croato è entrato al minuto 62 al posto di Nicolò Barella ed ha fatto il passaggio vincente per il gol di Francesco Pio Esposito. Petar Sucic ha raccontato l'azione su Dazn e le sue prime settimane con la squadra: «Io sono molto contento, è stata una delle mie prime partite con l'Inter e ho dato tutto in campo così come in allenamento.

Sucic a Dazn: «Provo a dare il meglio in ogni allenamento, vi spiego il mio assist a Pio Esposito» - Petar Sucic, giovane talento dell’Inter, ha condiviso con entusiasmo il suo impegno e la voglia di dare il massimo in ogni allenamento, spinto dal desiderio di contribuire ai successi della squadra.

