Sucic dopo Inter-River Plate | Miglioriamo giorno dopo giorno!

Dopo la convincente vittoria contro il River Plate, l’Inter si presenta ai prossimi impegni con rinnovato entusiasmo e determinazione. Miglioriamo giorno dopo giorno, affinando le nostre strategie e consolidando il cammino verso traguardi sempre più ambiziosi. Con la qualificazione agli ottavi di finale già in tasca, i nerazzurri sono pronti a scrivere nuove pagine di successo. Petar Sucic, tra i protagonisti emergenti della squadra, si dice entusiasta del risultato e determinato a contribuire ancora di più.

L’Inter archivia la prima fase del Mondiale per Club con un netto successo per 2-0 contro il River Plate e stacca il pass per gli ottavi di finale da prima classificata del Gruppo E. A fine gara, ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato anche Petar Sucic, uno dei volti nuovi della rosa nerazzurra. IL COMMENTO – Il centrocampista croato, entrato nella ripresa della sfida contro gli argentini, ha commentato con soddisfazione il risultato ottenuto dalla squadra di Cristian Chivu: «Proviamo tutti i giorni a migliorare, ci alleniamo tutti insieme. Sono felice che abbiamo vinto e che possiamo accedere alla fase successiva». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sucic dopo Inter-River Plate: «Miglioriamo giorno dopo giorno!»

In questa notizia si parla di: giorno - sucic - inter - river

SIAMO AGLI OTTAVI DI FINALE DEL MONDIALE PER CLUB! Battiamo il River Plate 2-0 con le reti di Pio Esposito e Alessandro Bastoni. Buonanotte per chi c'era, buongiorno per chi non c'era. Avanti Inter! Vai su Facebook

Sucic: Ho visto uno spazio, Pio ha fatto il resto; Inter-River Plate 2-0, il commento della partita del Mondiale per Club; Inter, il bilancio dopo il girone: Sucic e Pio Esposito convincono, Seba e Luis Henrique rimandati.

Sucic a ITV: “Felice per la vittoria, questa è la cosa più importante. Sapevamo che il River…” - L'Inter passa il turno e si qualifica come prima nel Girone E dopo aver sconfitto con una prestazione di grande sostanza gli argentini del River Plate. Secondo fcinter1908.it

Non solo gli ottavi al Mondiale per Club: le tre buone notizie per l’Inter dopo la vittoria col River Plate - I nerazzurri vincono con i gol di Pio Esposito e Bastoni, conquistando il primo posto nel girone E e il pass per gli ottavi ... Segnala ilfattoquotidiano.it