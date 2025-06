Sucic aggiunge un altro tassello e registra un +1 in Inter-River Plate

Petar Sucic si conferma protagonista indiscusso nel panorama calcistico internazionale, aggiungendo un altro importante tassello al suo cammino con l'Inter. La sua presenza decisiva contro River Plate, culminata con un brillante 2-0, sottolinea le sue straordinarie qualità e il crescente ruolo nella squadra nerazzurra. Questa è la sua prima esperienza nel Mondiale per Club, ma le anteprime di talento e determinazione fanno già intuire che il suo futuro sarà ricco di successi.

Petar Sucic entra in campo anche in Inter-River Plate, ultima gara dei gironi del Mondiale per Club, risultando decisivo per il 2-0 finale. E confermando di avere qualità fuori dall'ordinario nel centrocampo nerazzurro. PRIMA VOLTA – Petar Sucic è uno dei grandi osservati di questo Mondiale per Club. Inter-River Plate rappresenta la sua terza presenza in nerazzurro, e ogni gara che passa il croato sembra sempre più a suo agio con la nuova maglia. Non è un caso che sia proprio lui a fornire l'assist per l'1-0 di Pio Esposito al 72'. Il primo assist con l'Inter che porta a una prima rete in nerazzurro.