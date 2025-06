Sucic a Dazn | Provo a dare il meglio in ogni allenamento vi spiego il mio assist a Pio Esposito

Petar Sucic, giovane talento dell’Inter, ha condiviso con entusiasmo il suo impegno e la voglia di dare il massimo in ogni allenamento, spinto dal desiderio di contribuire ai successi della squadra. Dopo la vittoria contro il River Plate e l’accesso agli Ottavi di Finale del Mondiale per Club, il centrocampista ha lasciato un messaggio di determinazione e passione ai tifosi. Scopriamo insieme le sue parole e la sua visione futura.

Il centrocampista dell’Inter, Petar Sucic, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta nel match del Mondiale per Club contro il River Plate. Intervenuto nel corso del postpartita di Inter River Plate, match vinto dai nerazzurri per 2 a 0, strappando così il pass per gli Ottavi di Finale del Mondiale per Club, il centrocampista della beneamata Petar Sucic ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn. COME MI SENTO? PRIMO ASSIST E VITTORIA DEL GIRONE – « Sono molto felice, provo a dare il meglio in ogni allenamento. Sull’assist ho visto Esposito libero nei 16 metri, poi lui ha finalizzato ». 🔗 Leggi su Internews24.com