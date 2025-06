Succubi? Non della sinistra

In un panorama politico spesso diviso tra dogmi e stereotipi, le dichiarazioni di Schlein sollevano un interrogativo fondamentale: essere “succubi” di qualcuno o semplicemente avere opinioni diverse? La realtà dimostra che il voto riflette scelte e valori propri, come dimostra l’elezione di Meloni, più vicina ai grandi leader americani. È ora di superare le semplificazioni e abbracciare un dibattito autentico e sfumato.

Secondo la Schlein se non la pensi come la sinistra saresti a prescindere succube di qualcuno, dimenticando che la Meloni è stata eletta primo ministro proprio perché la pensa più come il presidente americano che come la segretaria del Pd. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Succubi? Non della sinistra

In questa notizia si parla di: sinistra - succubi - americano - presidente

Le roboanti dichiarazioni alla Camera di Meloni finiscono in Rutte. Appena due giorni fa, la presidente del consiglio Meloni alla Camera rivendicava la importanza di portare la spesa per le armi al 5% del Pil per garantire all’Europa e all’Italia l’indipendenza d Vai su Facebook

Succubi? Non della sinistra; Sedia elettrica e auto elettrica; La narrazione guerrafondaia della NATO è sempre più in crisi di fronte alla realtà.

Succubi? Non della sinistra - Secondo la Schlein se non la pensi come la sinistra saresti a prescindere succube di qualcuno, dimenticando che la Meloni è stata eletta primo ministro proprio perché la pensa più come il presidente a ... Si legge su ilgiornale.it

La sinistra americana vuole la testa del presidente della Fed - Il presidente della Fed Jerome Powell (AP Photo/Jacquelyn Martin) La sinistra americana vuole la testa del presidente della Fed. ilfoglio.it scrive