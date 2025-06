Studia in ospedale e si diploma con il massimo dei voti | la storia di Sara da Milano a Roma per la malattia

La storia di Sara, una giovane milanese che ha sfidato il neuroblastoma per coronare il sogno di diventare dottoressa, è un esempio di resilienza e determinazione. Nonostante le sfide di un anno di ospedale e un solo giorno di scuola, ha conquistato il massimo dei voti all’esame di maturità, dimostrando che con forza di volontà tutto è possibile. Un racconto che ispira e commuove, arrivato da Roma (e dai colleghi di RomaToday)...

Ha superato l'esame di maturità a pieni voti pur essendo ricoverata in ospedale a causa del neuroblastoma di cui è affetta. E pur avendo potuto frequentare soltanto un giorno di scuola nell'ultimo anno di liceo di Scienze umane. La storia, emozionante, arriva da Roma (e dai colleghi di RomaToday). 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: ospedale - voti - storia - roma

Il dipartimento di Fisica di Roma: stop a progetti con Tel Aviv, Il Manifesto, 22 giugno 2025 LA MOZIONE Il dipartimento vota con 97 favorevoli su 131 dopo un lungo dibattito interno Redazione, «Il dipartimento di fisica della Sapienza di Roma chiede di sospen Vai su Facebook

Studia in corsia e si diploma con il massimo dei voti: l’emozionante storia di Sara; Studia in corsia e si diploma con il massimo dei voti: l'emozionante storia di Sara; I voti dei pazienti agli ospedali di Frosinone e del Lazio.

Studia in corsia e si diploma con il massimo dei voti: l’emozionante storia di Sara - Ricoverata al Bambino Gesù, ha sostenuto la maturità dall'ospedale: "Continuare a studiare mi ha permesso di rimanere ancorata alla normalità" ... Da romatoday.it

Roma, scuola in ospedale: gli studenti del liceo Cavour realizzano un album di figurine per i ragazzi ricoverati al Bambino Gesù di Palidoro - Il Messaggero - L’album che verrà donato ai pazienti della scuola ospedale raccoglie le “figurine” dei più importanti monumenti medievali romani come tombe, ritratti dei papi, torri e monasteri ... Scrive ilmessaggero.it