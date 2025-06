Studente escluso dalla gita dopo tre note disciplinari i genitori fanno ricorso Ma il Tar | Sanzione legittima

In un caso che ha suscitato molto dibattito, i genitori di uno studente escluso dalla gita scolastica per aver accumulato tre note disciplinari hanno deciso di ricorrere al Tar. Tuttavia, il tribunale amministrativo della Campania ha confermato la legittimità della sanzione, ribadendo il ruolo delle istituzioni scolastiche nel mantenimento dell’ordine e della disciplina. La vicenda apre importanti riflessioni sul rapporto tra sanzioni, diritti degli studenti e responsabilità educativa, lasciando i genitori liberi di scegliere se proseguire con ulteriori azioni legali.

Ha preso tre note disciplinari ed è stato escluso dalla gita scolastica di 4 giorni prevista per maggio 2023. I genitori hanno quindi deciso di presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania, che ha preso in carico la vicenda sentenziando in favore dell’istituto. È quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno in merito ad uno studente di una scuola secondaria di Napoli, i cui genitori ora potrebbero decidere di portare la questione anche sul tavolo del Consiglio di Stato. Nella sentenza i giudici fanno riferimento al regolamento dell’istituto come elemento principale a sostegno della decisione della scuola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Studente escluso dalla gita dopo tre note disciplinari, i genitori fanno ricorso. Ma il Tar: “Sanzione legittima”

