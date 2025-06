Strappa la collana da 4mila euro a una donna in chiesa | scippatore seriale in carcere dopo altre due rapine in centro storico

Un gesto violento e audace che ha sconvolto la tranquillità di Padova: uno scippatore seriale, arrestato dopo aver aggredito due donne nel centro storico, aveva messo a segno un colpo anche in chiesa. La sua escalation di furti ha portato all'arresto, ma cosa si cela dietro questa spirale di violenza? Scopriamolo insieme.

PADOVA - Ha strappato e rubato una collana da 4mila euro a una sessantenne mentre pregava in chiesa, esattamente come aveva tentato di fare poco dopo con una settantenne (a cui aveva invece sottratto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Strappa la collana (da 4mila euro) a una donna in chiesa: scippatore seriale in carcere dopo altre due rapine in centro storico

