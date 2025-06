Stramaccioni incorona Pio Esposito | Questo è un centravanti importante e italiano non serve andare in giro per il mondo per…

Stramaccioni incorona Pio Esposito: il commento dell'ex allenatore nerazzurro sulla prova dell'attaccante in Inter River Plate. Nel corso della telecronaca di Inter River Plate per Dazn, l'ex allenatore nerazzurro Andrea Stramaccioni ha speso parecchie parole d'elogio nei confronti di Francesco Pio Esposito. Il giovanissimo attaccante classe 2005 originario di Castellammare di Stabia è stato lanciato da titolare da Cristian Chivu per la prima volta e ha risposto alla grande in un match ad alto tasso di intensitĂ e fisicitĂ contro gli argentini di Marcelo Gallardo. Il suo gol ha sbloccato il match e ha permesso poi ai nerazzurri di vincere la sfida (col 2 a 0 finale di Bastoni), chiudendo in testa al girone E del Mondiale per Club e strappando il pass per gli Ottavi di Finale dove sfideranno i brasiliani del Fluminense.

