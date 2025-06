Strage di alberelli a Monte Antenne | Ha fatto tutto il Comune di Roma

La vicenda della pineta di Monte Antenne, situata accanto a Villa Ada, ha catturato l'attenzione di tutta Roma sin dal 2022. Dopo l'abbattimento dei pini colpiti dalla cocciniglia tartarugata, il Comune si è impegnato in un intervento di reimpianto che ha suscitato molte polemiche e riflessioni. Ma cosa si nasconde dietro questa operazione di rinnovamento ambientale? La risposta svelerà molto più di quanto si possa pensare.

La vicenda della pineta di Monte Antenne, pineta adiacente a Villa Ada, iniziata ormai nel lontano2022, ha ancora molto da raccontare. E non tanto per come si sta concludendo - in modo, sembrerebbe, tutto sommato positivo -, ma per ciò che è successo nel frattempo. Come raccontato da Il Tempo lunedì scorso, la piantumazione dei nuovi alberi, avvenuta dopo l'abbattimento dei mille vecchi pini (pinus pinea) colpiti dalla cocciniglia tartarugata, non è filata esattamente liscia come si sperava. Molti dei nuovi alberelli messi a dimora tra il 2020 e il 2023, infatti, si sarebbero seccati piuttosto presto: in tutto 243, ovvero quasi un quarto del totale, alcuni dei quali recentemente sostituiti. 🔗 Leggi su Iltempo.it