Strage Borsellino perquisiti tre appartamenti dell’ex procuratore Giovanni Tinebra | Era un massone

Nuove indagini scuotono la memoria della strage di via D’Amelio: i carabinieri del Ros hanno perquisito tre appartamenti dell’ex procuratore Giovanni Tinebra, il quale, secondo alcune fonti, avrebbe avuto legami con logge massoniche. Un'iniziativa che potrebbe aprire scenari inediti sulla gestione delle indagini e i depistaggi successivi alla tragica strage. Resta da capire quale verità possa emergere da questa complessa vicenda.

Tre appartamenti, che all'epoca dei fatti erano nella disponibilità dell'ex procuratore Giovanni Tinebra, sono stati perquisiti dai carabinieri del Ros su delega della procura di Caltanissetta guidata dal Salvatore De Luca. L'obiettivo è quello di trovare elementi utili per l'indagine sui depistaggi successivi alla strage di via D'Amelio. Tinebra – ex procuratore di Caltanissetta, morto nel 2017 – era responsabile della conduzione delle indagini immediatamente successive alla strage dove persero la vita Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. E c'è anche il sospetto che lo stesso ex magistrato sia stato membro di una loggia massonica coperta nella città di Nicosia in provincia di Enna.

