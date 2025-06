Storie di resistenza civile in medio oriente Un libro

Storie di resistenza civile in Medio Oriente ci conducono nel cuore delle tensioni e delle speranze di un popolo che lotta per la libertà. Cosa succede quando si spegne la luce di un regime oppressivo, e cosa accade quando il riflettore si riaccende, rivelando verità scomode? In Iran, tra repressione e speranza, la popolazione sfida il silenzio e la paura. L'Occidente è preoccupato, ma non basta: si spera che finalmente si risvegli, perché la libertà non può essere soppressa per sempre.

Cosa succede quando si spegne la luce su un regime, e che cosa succede quando, dopo aver puntato un riflettore, riscende il buio? Che cosa vive in queste ore la popolazione iraniana, dopo la guerra cosiddetta "dei dodici giorni", con la nuova ondata di repressione, arresti e condanne a morte, che la dittatura vende come caccia alle spie del Mossad? "L'Occidente è preoccupato, ma non basta. Si spera definitavamente si risvegli, la libertà non può mai essere data per scontata", dice la senatrice di Noi Moderati ed ex ministra Mariastella Gelmini, durante la presentazione del libro "Vita e libertà contro il fondamentalismo"

Diritti umani in Egitto: violazioni e storie di resistenza Emergenza diritti umani in Egitto. La libertà di espressione e informazione è già tra le vittime del presidente Al-Sisi, ma con il nuovo Codice di procedura penale la situazione peggiorerà anche sul tema dei Vai su Facebook

