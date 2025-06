Storie di Forlì tornano gli incontri letterari nel centro storico | apre Mario Proli

Ritorna a Forlì il magico mondo delle storie con gli incontri letterari di forl236, inaugurati dall’illustre Mario Proli. Cinque serate dedicate a voci e narrazioni locali, ambientate in cinque suggestivi spazi cittadini. Inseriti nel programma “Esplora Forlì: tra musei e narrazioni”, questi eventi gratuiti alle 20:45 promettono di coinvolgere e affascinare appassionati di cultura e letteratura. Preparatevi a lasciarvi trasportare dalle parole e dalla magia delle storie forlivesi.

Cinque serate con voci e narrazioni forlivesi in cinque spazi cittadini nell’ambito del programma 'Esplora Forlì: tra musei e narrazioni', promosso dall’Assessorato alla Cultura e curato dall'Unità Biblioteche del Servizio Cultura Turismo. Tutti gli incontri, gratuiti, si terranno alle ore 20:45. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

