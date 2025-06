Storiche attività commerciali e clienti fidelizzati La maleducazione di pochi confligge con il mantenimento del decoro

Le attività commerciali di via Garibaldi sono il cuore pulsante della città, un luogo di incontri e shopping che merita rispetto e decoro. Tuttavia, la maleducazione di pochi rischia di minare questa armonia. Sabato 5 luglio, la ‘Shopping Night’ diventa l’occasione perfetta per riscoprire i pregi del centro e godersi i saldi estivi, rafforzando il senso di comunità e sostenendo il commercio locale. Un invito a vivere la città con entusiasmo e rispetto.

