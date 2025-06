Stop terzo mandato l' emendamento della Lega non passa al Senato

Il tentativo della Lega di introdurre il terzo mandato dei governatori si arena al Senato, con solo 5 voti favorevoli contro 15 contrari. La proposta, sostenuta anche da Italia Viva e Autonomie, non ha trovato il consenso necessario in Commissione Affari Costituzionali. La strada verso una modifica costituzionale si fa più impervia, lasciando aperta una domanda: quale sarà il prossimo passo nel dibattito sulla leadership regionale?

Non passa l'emendamento della Lega sul terzo mandato dei governatori: in Commissione Affari Costituzionali al Senato la proposta ha ottenuto solo 5 voti a favore (oltre alla Lega anche Italia Viva e il rappresentante delle Autonomie) e 15 contrari. Astenuti il presidente della Commissione Alberto Balboni (FdI) e il senatore di FdI Domenico Matera.

