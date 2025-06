Stop per le attività lavorative a rischio quando c' è troppo caldo Schifani firma l' ordinanza

Con l'arrivo dell’ondata di caldo estremo, la Regione ha preso una decisione importante per tutelare la salute dei lavoratori. L’ordinanza firmata da Renato Schifani limita le attività in settori a rischio durante le ore più calde, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e rispettoso delle condizioni climatiche. Un passo deciso verso il benessere collettivo, che resterà in vigore fino al 31 agosto, con l’obiettivo di salvaguardare la vita e la salute di tutti.

Stop alle attività in alcuni settori produttivi durante le ore più calde nelle giornate e nelle aree ad alto rischio per le elevate temperature. È quanto prevede un'ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione, Renato Schifani, e che resterà in vigore fino al 31 agosto. Ieri era arrivato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

