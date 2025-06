Stop ai lavori pesanti nelle ore più calde il sindacato Uila | Bene ma ora servono i controlli

Adesso, però, è fondamentale rafforzare i controlli e garantire che le nuove norme vengano rigorosamente rispettate. La tutela della salute dei lavoratori nelle ore più calde non può essere lasciata al caso: solo con un monitoraggio costante possiamo assicurarci che queste misure siano efficaci e realmente salvavita. È un passo importante, ma il vero cambiamento si ottiene solo con l’attenzione continua e la responsabilità condivisa.

"È una buona notizia che il presidente della Regione Siciliana, rispondendo all’appello lanciato anche dalla Uila nelle scorse settimane, abbia firmato oggi l’ordinanza salvavita per le lavoratrici e i lavoratori di settori, quale quello agricolo, a più alto rischio di shock termico. Adesso, però. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: uila - stop - lavori - pesanti

Ordinanza anti-caldo: Tutela estesa a logistica e lavori pesanti; Bombardieri: “Con dazi, a rischio 60 mila posti di lavoro”; Infermieri, nuova rottura sul contratto. La Cisl contro Cgil e Uil: «Così danneggiano tutti».

Caldo, stop ai lavori pesanti nelle ore più critiche - Caldo, stop ai lavori pesanti nelle ore più critiche Bollino rosso per le alte temperature. Si legge su rainews.it

Da lunedì 5 agosto ordinanza anti caldo in vigore, per i lavori pesanti stop dalle 12.30 alle 16 - RaiNews - Da lunedì 5 agosto ordinanza anti caldo in vigore, per i lavori pesanti stop dalle 12. Lo riporta rainews.it