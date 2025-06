STMicroelectronics la protesta non si ferma | presidio davanti alla prefettura e nuovi scioperi

La protesta dei lavoratori di STMicroelectronics non si ferma: domani un presidio davanti alla prefettura e nuovi scioperi segnano ancora una volta la determinazione di chi chiede risposte concrete e tutela dei propri diritti. Dopo il maxi sciopero del 21 maggio, la mobilitazione si intensifica, con l’assenza di risposte da parte delle autorità che alimenta il fermento di chi lotta per un futuro più giusto e sicuro.

Alla STMicroelectronics la protesta continua. Dopo il maxi sciopero dello scorso 21 maggio i lavoratori scendono nuovamente in piazza. Visto anche il silenzio del ministro Giancarlo Giorgetti (Economia) al quale i sindacati prima e i sindaci del territorio poi avevano inviato una richiesta di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: stmicroelectronics - protesta - ferma - presidio

STMIcroelectronics, la protesta non si ferma: presidio davanti alla prefettura e nuovio scioperi; Sciopero davanti alla STMicroelectronics: Non ci fermeremo fino a quando non arriveranno i risultati.

Dipendenti StMicroelectronics in sciopero contro la riorganizzazione - RaiNews - Due ore di sciopero e presidio stamattina per i dipendenti di StMicroelectronics, ai cancelli di ingresso della cittadella del microchip di Agrate. Si legge su rainews.it

Presidio davanti alla ST, i sindacati: «Forte ridimensionamento per il sito di Agrate» - MSN - Presidio in sciopero dalle 11 alle 13 di venerdì 11 aprile davanti alla STMicroelectronics di Agrate Brianza. Segnala msn.com