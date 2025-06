Stipendio docenti e ATA da luglio aumenta all’1% l’indennità di vacanza contrattuale TUTTE LE CIFRE

A partire da luglio, docenti e personale ATA vedranno un aumento di stipendio grazie all'incremento dell’1% sull’indennità di vacanza contrattuale. Con l’applicazione dell’IVC nel cedolino di aprile e le modifiche in arrivo a luglio 2025, è fondamentale conoscere tutte le cifre aggiornate per pianificare al meglio il proprio budget. Scopri nel dettaglio come cambieranno le tue retribuzioni e cosa aspettarti nei prossimi mesi.

A partire da aprile, NoiPA ha applicato nel cedolino stipendiale l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC) per il triennio 2025-2027. Gli importi subiranno una lieve modifica a partire dalla mensilità di luglio 2025. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

