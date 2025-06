Stem camp | un camp estivo sulle materie stem promosso dall’Isis Fermi per fare orientamento a ragazzi e ragazze delle scuole medie

Sei pronto a scoprire il mondo delle scienze, tecnologia, ingegneria e matematica in modo divertente e coinvolgente? Dal 1 al 5 settembre, l’ISIS Fermi ti invita a vivere un’esperienza unica tra Bibbiena e Poppi con STEM Camp, un’opportunità ideale per orientarsi e appassionarsi alle materie più innovative. Non perdere questa occasione di esplorare il futuro: il tuo percorso nel mondo STEM inizia qui!

Arezzo, 26 giugno 2025 – Stem camp: un camp estivo sulle materie stem promosso dall’isis Fermi per fare orientamento a ragazzi e ragazze delle scuole medie Dal 1 al 5 settembre presso il CIFA a Bibbiena e presso la scuola ex segretaria d’azienda a Poppi, si terrà un camp estivo tutto particolare dedicato alle materie STEM, promosso dall’Isis Fermi di Bibbiena e indirizzato a ragazze e ragazzi delle scuole medie nati nel 2012-2013. Il percorso ricalca una bella esperienza fatta dalla scuola superiore di Bibbiena prima della pandemia. Oggi quell’esperienza orientativa viene riproposta al territorio con l’obiettivo di dare informazioni sulla scuola in modo attivo per portare i giovani a scelte più consapevoli per il loro futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stem camp: un camp estivo sulle materie stem promosso dall’Isis Fermi per fare orientamento a ragazzi e ragazze delle scuole medie

In questa notizia si parla di: camp - stem - estivo - materie

#STEM al via i campi estivi nelle aree ad alta vulnerabilità Il progetto volto ad avvicinare le bambine e i bambini, dai 9 ai 12 anni, alle materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), promosso dalla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari op Vai su Facebook

SPARK Campus per scoprire le materie STEM; Campus estivi 2025 a Milano e fuori città: scarica la guida di; Blog | Edufin, summer camp per ragazze all'Università Milano-Bicocca.

Spark-Campus, il campus estivo residenziale gratuito alla scoperta delle materie Stem - la Nazione - Campus, l'iniziativa che permette a 160 studenti di partecipare al campus estivo residenziale gratuito di quattro giorni alla scoperta delle materie Stem, ovvero ... Lo riporta lanazione.it

Materie Stem, digitale e sostenibilità: i Summer Camp gratuiti di Cis a Reggio - REGGIO EMILIA – Nuova edizione dei summer camp targati CIS, società di formazione e consulenza di Unindustria Reggio Emilia, realizzati in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia ed ... Riporta reggionline.com