Stelluto molla Angiola in giro con Vannacci smentisce un riposizionamento | Nessun avvicinamento alla Lega

Alessandro Stelluto, volto noto del panorama locale e candidato alle ultime elezioni comunali, torna a far parlare di sé. Dopo aver partecipato al flash mob contro la violenza e aver rassegnato le dimissioni da dirigente del movimento ‘Cambia’, chiarisce di non esser mai stato vicino alla Lega né di aver ipotizzato un riposizionamento politico. La sua posizione rimane ferma: nessun avvicinamento a formazioni di destra, sottolineando così la sua indipendenza e il suo impegno civico.

Solo due giorni fa era al fianco di Nunzio Angiola, nel flash mob contro la violenza in città, e all'indomani ha rassegnato le dimissioni da dirigente del movimento 'Cambia'. È Alessandro Stelluto, commerciante, candidato alle scorse elezioni comunali nella lista Angiola Sindaco che aveva.

