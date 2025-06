stefano de martino gilda ambrosio rompe il silenzio sul loro legame

Gilda Ambrosio rompe il silenzio sul suo legame con Stefano De Martino, svelando emozioni e verità finora celate. Tra rumors e sguardi indiscreti, la stilista decide di condividere il suo punto di vista, offrendo una prospettiva autentica su questa complicata vicenda sentimentale. In un mondo spesso travolto dalle apparenze, Gilda apre il cuore: ecco cosa ha da dire sulla loro relazione.

Gilda Ambrosio rompe il silenzio sul rapporto con Stefano De Martino dopo le numerose indiscrezioni su una possibile relazione fra i due. Nell’ultimo periodo il conduttore è stato avvistato con diverse donne, fra passeggiate romantiche e vacanze in barca. Fra loro anche l’imprenditrice di The Attico. Gilda Ambrosio parla di Stefano De Martino. Da sempre attenta alla sua privacy, Gilda Ambrosio ha deciso di lasciarsi andare per la prima volta riguardo il legame con Stefano De Martino. A svelare le sue parole è il settimanale Oggi secondo cui l’imprenditrice avrebbe confermato di essere molto legata al presentatore Rai. 🔗 Leggi su Dilei.it