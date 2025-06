Stefano Beltrame svela il suo stipendio in Indonesia | Ma lì la vita non costa nulla

Stefano Beltrame, 32 anni, rompe il silenzio e svela il suo stipendio in Indonesia, dove la vita è sorprendentemente accessibile. Dopo aver lasciato la seconda divisione degli Emirati Arabi e aver rifiutato un rinnovo importante dal Persib, l’attaccante italiano racconta le sue esperienze e i dettagli economici di questa avventura. Ma cosa rende così speciale questa scelta? Scopriamolo insieme.

Stefano Beltrame a 32 anni è svincolato dopo gli ultimi mesi trascorsi nella seconda divisione degli Emirati Arabi e il rifiuto del rinnovo offertogli l'anno prima dal Persib in Indonesia: "Erano soldi importanti". E svela la cifra: "Ma lì la vita non costa nulla proprio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

