Stava per buttarsi dal viadotto Morandi salvato in extremis da un finanziere fuori servizio

Una scena drammatica si è svolta sul viadotto Morandi, noto anche come Akragas, che collega Agrigento a Porto Empedocle. Per decenni, questo luogo è stato tristemente teatro di tentativi di fuga dalla realtà. Ma questa volta, un finanziere fuori servizio ha rischiato tutto per salvare una vita, offrendo speranza dove sembrava non esserci più. La sua prontezza ha fatto la differenza, dimostrando come il coraggio possa davvero cambiare il corso degli eventi.

Il viadotto Akragas, meglio conosciuto come "Morandi", quello che storicamente collega Agrigento con Porto Empedocle, per decenni è stato "scelto" da tantissime persone che hanno deciso di farla finita, o perlomeno ci hanno provato. L'ultimo caso si è verificato nella tarda mattinata di oggi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

